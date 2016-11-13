Обласний центр “заблоковано” сніговими заметами

Незважаючи на завчасні попередження метеорологів дорожні служби виявились неготовими до приходу зими.

За словами заступника начальника управління ЖКГ Тернопільської міської ради Олега Соколовського, вся наявна техніка перебуває на вулицях міста.

Комунальні та аварійні служби міста працюють у посиленому режимі. Підприємства забезпечені необхідними матеріалами та сумішшю для посипання пішохідних та проїзних шляхів. Однак результат буде досягнуто лише тоді, коли припиниться сильний снігопад, – кажуть комунальники.

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