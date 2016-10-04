Обласна рада працює над проектом Угоди про співпрацю з Люблінським воєводством

Такий один із результатів Конгресу Ініціатив Східної Європи, який упродовж трьох днів тривав у Любліні. Тернопільську обласну раду представляв її голова Віктор Овчарук і депутати. Загалом тернопільська делегація була чисельною: у конгресі брали участь представники облдержадміністрації, Тернопільської міської та Підволочиської районної рад.

У рамках Конгресу Ініціатив Східної Європи відбувся круглий стіл з Маршалком Люблінського воєводства Славоміром Сосновскі, на який були запрошені учасники з різних регіонів України. Можливості Тернопільщини презентував Віктор Овчарук: «Наш край має, справді, дуже потужний потенціал у різних галузях діяльності, – наголосив очільник обласної ради. – Тернопілля багате на туристичні принади, і ця галузь може стати однією з головних у залучені інвестицій й налагодженні співпраці. Область славиться і якісною вищою освітою, науковими розробками та досягненнями. Значні можливості для співпраці є і в галузі культури та мистецтва, програмах обмінів. І, звичайно, в сільському господарстві й економіці».

Славомір Сосновскі запропонував Вікторові Овчаруку підписати Угоду про співпрацю між Люблінським воєводством і Тернопільською обласною радою. Робота над проектом Угоди вже розпочалася.

Конгрес Ініціатив Східної Європи відбувається у Любліні щорічно і збирає близько 1000 гостей зі всієї Європи, а в основному – з країн Східного партнерства. Цей престижний захід став важливою платформою для діалогу у сфері культури й освіти, органів місцевого самоврядування та державних органів, представників регіональних і світових міжнародних організацій, підприємців, журналістів.

Цьогоріч дискусії відбувалися з питань децентралізації влади, безпеки у Східній Європі, моделей примирення, громадянського суспільства, гуманітарної допомоги, туризму, науки та освіти тощо.

Нагадаємо, Тернопільська обласна рада вже успішно реалізовує договір про співпрацю, який був підписаний із Верховною Радою Автономної Республіки Аджарія (Грузія) два роки тому.

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