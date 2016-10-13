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«Обірвана струна» від Ніни Фіалко

13/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Афіша,Життя,Культура,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

13102Кому не цікаво зустрітися із популярним письменником, аби почути з перших вуст про те, як зароджувалася та чи інша його книга? Гадаю, таких немає.

А якщо і є, то їх обмаль. Це ті, хто ще не занурювався у книжкове чтиво з головою і не відчув енергетичних вібрацій від дотику до живої книжки. Свідомо пишу слово «живої». Такі пахнуть лісом, сонцем, теплом. Вони дихають Словом, до якого можна справді доторкнутися не лише очима, а й серцем.

Зізнаюсь щиро. Я вперше побувала на творчій зустрічі з відомою тернопільською письменницею Ніною Фіалко. Свою увагу авторка акцентувала на новому романі «Обірвана струна», який уже встиг побувати на вересневому форумі у Львові. В основі твору – правдива історія про Михайла Гончарука – учасника Майдану, революції Гідності, а згодом – добровольця, якому вдалось вийти живим з Іловайського «котла». Покалічений чоловік важко переживає період психологічної реабілітації, бо чиновники не визнають його учасником АТО і вимагають довідок від тих, кого вже немає серед  живих. Інтригує в романі також несподівана з’ява двійника.

Письменниця зайнялась самоосвітою, перечитала безліч історичних першоджерел. Тож у новому романі вона зробила надзвичайно важливу справу – вклала історичну правду про Запорізьку Січ, про українських гетьманів у роздуми головних героїв роману. Ось тільки одна цитата: «Не розумію: чим тобі бандерівці ближчі за росіян?

– Не в них же справа. Вони не такі затуркані, як ми. Раніше казали: «Кріпаки подалися на панщину, козаки – на січ». Чому нинішні козаки у більшості своїй виявляються з теренів Західної України? Тому, що тих областей не торкнувся голодомор. Ця сталінська політика має сумні наслідки – у генах українського народу з’явився страх, а він плодить рабів, – доводив Михайло, якого самого ще недавно так переконували».

«Обірвана струна» – ідеальний курс-зріз новітньої історії, на життєвому прикладі простих українців, власне тих, хто творив, творить і творитиме нашу історію. Написаний у жанрі художнього роману і легко читається.

Письменник, головний редактор часопису «Літературне Тернопілля» Богдан Мельничук, який редагує твори Ніни Фіалко, згадуючи «Обірвані струни», рекомендував присутній молоді прочитати цей патріотичний твір, аби  краще усвідомити цінність людського життя і зрозуміти своє основне призначення на Землі.

Валентина СЕМЕНЯК

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Автор: on 13/10/2016. Категорія: Аналітика, Афіша, Життя, Культура, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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