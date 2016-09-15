Обікрали працівника реабілітаційного центру

Нетбук марки “LENOVO”, зарядний пристрій до нього, електромашинку для стрижки, навушники та гроші – 15 тисяч російських рублів й тисячу гривень викрав невідомий з приміщення реабілітаційного центру для колишніх наркозалежних осіб, що в селі Зарубинці Збаразького району.

За словами правоохоронців, речі належали одному з співробітників закладу. Загальна сума збитків – 15 тисяч гривень. Потерпілий стверджує, що крадіжка трапилася 11 вересня в проміжок часу від 9:00 до 16:00. Саме тоді чоловік перебував за межами своєї житлової кімнати.

У ході слідчо-оперативних заходів стало відомо, що до злочину, ймовірно, причетний житель Тернополя. Підозрюваний проходив реабілітацію в Центрі, а у день зникнення речей самовільно залишив територію закладу.

Правоохоронці розшукують крадія. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.