Обама і Порошенко проведуть зустріч під час Генасамблеї ООН

У кулуарах Генасамблеї ООН відбудеться зустріч президента України Петра Порошенка і президента США Барака Обами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу “Інтер”.

“Я думаю, обов’язково коротка зустріч буде”, – сказав Клімкін, нагадавши, що Обама присвятив особливу увагу темі ситуації в Україні на саміті G20.

За словами міністра, Порошенко виступить на Генасамблеї ООН. Він також звернув увагу, що відбудеться два засідання Ради Безпеки.

“І для нас це дуже важливо, оскільки одне буде присвячено Близькому Сходу та Сирії, а інше – авіаційній безпеці, напередодні якого ми очікуємо на остаточний звіт щодо малайзійського “Боїнга” – це дуже важливо”, – сказав міністр.

71-я сесія Генеральної Асамблеї ООН відкриється 13 вересня в штаб-квартирі організації в Нью-Йорку.