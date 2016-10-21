«Нива» з Теребовлі – триразовий чемпіон області

У середу, 12 жовтня, відбулися заключні матчі чемпіонату Тернопільської області з футболу.
Теребовлянська «Нива» в гостях перемогла підволочиський «Збруч» і третій рік поспіль здобула титул чемпіона Тернопільської області. Друге місце у чемпіонаті посів «Агрон» із Великих Гаїв.
«Бронзу» чемпіонату здобула команда «ДСО-Поділля». Тернопільська “Нива” фінішувала тільки шостою.
Результати 18-го туру:
ФК «Козова» – «Дністер» (Заліщики) – 0:0
«Збруч» (Підволочиськ) – «Нива» (Теребовля) – 0:2
«Агрон ОТГ» – «ДСО-Поділля» – 0:3
«Нива» (Тернопіль) – ФК «Копичинці» – 2:1
ФК «Чортків» – «Нива» (Бережани) – 3:2
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|Ігри
|В
|Н
|П
|Р/М
|О
|1.
|«Нива» (Теребовля)
|18
|13
|3
|2
|37/7
|42
|2.
|«Агрон-ОТГ»
|18
|11
|5
|2
|34/14
|38
|3.
|«ДСО-Поділля»
|18
|10
|2
|6
|34/21
|32
|4.
|ФК «Нива» (Бережани)
|18
|7
|7
|4
|22/20
|28
|5.
|ФК «Козова»
|18
|7
|4
|7
|22/25
|25
|6.
|ТПФК «Нива» (Тернопіль)
|18
|5
|7
|6
|21/20
|22
|7.
|«Дністер»
|18
|6
|3
|9
|20/32
|21
|8.
|ФК «Чортків»
|18
|6
|1
|11
|38/39
|19
|9.
|ФК «Копичинці»
|18
|5
|1
|12
|20/35
|16
|10.
|«Збруч»
|18
|3
|1
|14
|11/45
|10
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