«Нива» з Теребовлі – триразовий чемпіон області

У середу, 12 жовтня, відбулися заключні матчі чемпіонату Тернопільської області з футболу.

Теребовлянська «Нива» в гостях перемогла підволочиський «Збруч» і третій рік поспіль здобула титул чемпіона Тернопільської області. Друге місце у чемпіонаті посів «Агрон» із Великих Гаїв.

«Бронзу» чемпіонату здобула команда «ДСО-Поділля». Тернопільська “Нива” фінішувала тільки шостою.

Результати 18-го туру:

ФК «Козова» – «Дністер» (Заліщики) – 0:0

«Збруч» (Підволочиськ) – «Нива» (Теребовля) – 0:2

«Агрон ОТГ» – «ДСО-Поділля» – 0:3

«Нива» (Тернопіль) – ФК «Копичинці» – 2:1

ФК «Чортків» – «Нива» (Бережани) – 3:2

Турнірна таблиця

№ Команда Ігри В Н П Р/М О 1. «Нива» (Теребовля) 18 13 3 2 37/7 42 2. «Агрон-ОТГ» 18 11 5 2 34/14 38 3. «ДСО-Поділля» 18 10 2 6 34/21 32 4. ФК «Нива» (Бережани) 18 7 7 4 22/20 28 5. ФК «Козова» 18 7 4 7 22/25 25 6. ТПФК «Нива» (Тернопіль) 18 5 7 6 21/20 22 7. «Дністер» 18 6 3 9 20/32 21 8. ФК «Чортків» 18 6 1 11 38/39 19 9. ФК «Копичинці» 18 5 1 12 20/35 16 10. «Збруч» 18 3 1 14 11/45 10

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