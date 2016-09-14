Нинішня осінь аномально тепла

Цьогорічна осінь на Тернопільщині аномально спекотна, – метеорологи

Аномальні температурні показники зафіксували цього року на Тернопільщині. У вересні упродовж кількох днів температура повітря перевищувала тридцять градусів вище нуля. А загалом перша половина цього місяця виявилася найтеплішою від 1946-го року.

Середня температура цьогорічного вересня відповідає літньому періоду, – констатують метеорологи. Однак продовження теплої пори має і недоліки. Через аномальну спеку висихають криниці та меншає урожай.

«Цього року ми можемо спостерігати аномальні температурні показники. Перша декада вересня виявилася теплішою за період метеорологічних спостережень від 1946-го року. Упродовж першої половини цього місяця спостерігалася антициклональна погода. Адже температурні показники повністю відповідали літнім. А упродовж чотирьох днів температура повітря перевищувала 30 градусів вище нуля. Найближчими днями температура повітря частково знизиться. Спостерігатимуться комфортні температурні показники 23 – 25 градусів тепла. А невелике похолодання прийде з сімнадцятого вересня. Тоді можливі дощі. Але на цьому тепла погода ще не завершується», – розповідає метеоролог Оксана Озимків.

У другій половині вересня будуть також теплі дні, – кажуть метеорологи. Однак тридцятиградусної спеки вже не передбачають. “За Збручем”.