Нинішня осінь аномально тепла

14/09/2016 | Рубрика: Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля |

Цьогорічна осінь на Тернопільщині аномально спекотна, – метеорологи

Аномальні температурні показники зафіксували цього року на Тернопільщині. У вересні упродовж кількох днів температура повітря перевищувала тридцять градусів вище нуля. А загалом перша половина цього місяця виявилася найтеплішою від 1946-го року.
Середня температура цьогорічного вересня відповідає літньому періоду, – констатують метеорологи. Однак продовження теплої пори має і недоліки. Через аномальну спеку висихають криниці та меншає урожай.

«Цього року ми можемо спостерігати аномальні температурні показники. Перша декада вересня виявилася теплішою за період метеорологічних спостережень від 1946-го року. Упродовж першої половини цього місяця спостерігалася антициклональна погода. Адже температурні показники повністю відповідали літнім. А упродовж чотирьох днів температура повітря перевищувала 30 градусів вище нуля. Найближчими днями температура повітря частково знизиться. Спостерігатимуться комфортні температурні показники 23 – 25 градусів тепла. А невелике похолодання прийде з сімнадцятого вересня. Тоді можливі дощі. Але на цьому тепла погода ще не завершується», – розповідає метеоролог Оксана Озимків.

У другій половині вересня будуть також теплі дні, – кажуть метеорологи. Однак тридцятиградусної спеки вже не передбачають. “За Збручем”.

 

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Автор: on 14/09/2016. Категорія: Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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