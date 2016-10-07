Новий інструмент кредитування – аграрні розписки

Аграрії вкотре стикаються з проблемою нестачі обігових коштів. Особливо гостро через неї потерпають малі і середні сільгосптоваровиробники. Їм не було куди звертатися за позичками. Річ у тім, що кредитні спілки не володіють фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення попиту аграріїв у додаткових коштах. Малі та середні фермерські господарства, між тим, залишалися поза увагою банків. Банки надають перевагу великим сільгосппідприємствам. Вони не можуть приїхати до кожного малого чи середнього сільгоспвиробника і перевірити його платоспроможність. Для цього потрібно тримати великий штат і мати розгалужену систему. Все це дорого обходитиметься банкам. Тож і послуги з надання кредитів будуть дорогими.

Щоб українські фермери вирощували продукції більше, вони мають отримати найкращий доступ до фінансування. Бо, завдячуючи цьому, матимуть можливість отримати доступ до сортового насіння, до мінеральних добрив та інших ресурсів високої якості. І це все позитивно позначиться на врожайності.

Вирішити цю проблему покликаний новий інструмент кредитування – аграрні розписки. Тому одним із кроків на інтеграційному шляху українського агросектору є впровадження нового проекту в Тернопільській області «Аграрні розписки».

Аграрні розписки є своєрідною знахідкою для малих і середніх сільгоспвиробників, оскільки новий вид кредитування передбачає позику під заставу майбутнього врожаю, що є зручним як для позичальника, так і для кредитора.

Позичальник отримує доступ до матеріально-технічних та фінансових ресурсів, а кредитор – гарантію повернення позики.

Фінансові розписки для сільгоспвиробника дадуть можливість наперед отримати «живі» кошти під заставу майбутнього врожаю. І в цьому полягають кардинальні зміни, бо на сьогодні банківська модель фінансування агробізнесу прив’язана до застави основних засобів. Тобто, банки фінансують сільськогосподарських виробників під заставу техніки чи оборотних залишків тощо. В результаті аграрне підприємство отримує кошти не в тій кількості, яка йому потрібна, а лише наскільки вистачає твердої застави. Тому впровадження державою аграрних розписок – це велика допомога сільгоспвиробнику.

Незабаром і наші нотаріуси набудуть статусу реєстраторів Реєстру аграрних розписок. На виконання спільного наказу Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства юстиції України від 01.09.2015 N 332/1627/5 з відпрацювання технології введення в обіг аграрних розписок у Тернопільській, Хмельницькій, Сумській та Миколаївській областях, який набув чинності з 1 жовтня 2016 року, Проект IFC «Аграрні розписки в Україні» проведе низку заходів. За підтримки Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області протягом жовтня – грудня 2016 року для нотаріусів області буде проведено цикл навчальних семінарів, надання індивідуальних консультацій тощо.

Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області

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