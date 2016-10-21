Новий аудіоальбом Зоряни Вовк

«Дякую, Боже!» – так назвала свій аудіоальбом тернопільська співачка Зоряна Вовк, презентація якого відбулася у народному домі «Перемога».

Приємно вразила активність тернополян: зала була ущент заповнена бажаючими наповнитись енергетикою духовного слова і музики. Благословляючи подію, владика Нестор (УПЦ КП) акцентував увагу на її значимості. На перший погляд, вона ніби світська, але разом з тим, пронизана невидимим світлом любові до ближнього, якої сьогодні потребує кожен із нас.

Цикл високодуховних творів співачка відкрила піснею «З добрим ранком». Авторка пісенних текстів – відома поетеса Леся Любарська. Перед тим, як виконати пісню «Спаси мене, Боже», Зоряна порадила присутнім спробувати зосередитись на кожному слові і… увійти у Слово, відчути його молитовне кредо. А далі звучали бентежні «Чаша життя», «Йде на Голгофу Богочоловік», «Христос Воскрес», «Апокаліпсис», «Образочок», «Христос родився», «Господня сила»… Байдужих у залі не було. А свою першу пісню «Озвіться, дзвони» співачка виконала у складі тріо «Елегія» (ТНЕУ). Кожну пісню глядачі нагороджували щедрими оплесками.

До нового диску Зоряни причетні відомі особистості: Леся Любарська (тексти), музичне оформлення – Костянтин Тараненко (гітара), Володимир Ващишин (саксофон), Сергій Степанів.

Валентина СЕМЕНЯК

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