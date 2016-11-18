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Нові досягнення «Дивограю»

18/11/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Культура,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

19114Саме так можна назвати лауреатство дитячого хореографічного колективу «Дивограй» Борщівської школи мистецтв у IV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної хореографії імені Героя України Мирослава Вантуха. 

Фестиваль скликав до осіннього Львова понад 50 колективів із Київської, Рівненської, Івано-Франківської, Житомирської, Львівської, Закарпатської, Волинської і Тернопільської областей. Всього на конкурс з’їхалося понад 1000 учасників. Тернопільську область представив один колектив – «Дивограй».

«Він виступив з двома хореографічними композиціями – «Жартівливою полькою» та «Гуцульськими витребеньками». Боротьба за перемогу була дуже напруженою. Цьогорічний фестиваль вимагав високого рівня виконання народних танців, дотримання усіх вимог до костюмів, постановки хореографічних номерів. Що вже говорити про рівень учасників: майже усі колективи – як не зразкові, то заслужені, або й народні. Усі виступи демонстрували неабияку підготовку. Нам було дуже приємно, що оваціями проводжали зі сцени і борщів’ян, які вдало «пожартували» своєю полечкою. Почесне журі відзначило роботу хореографа Галини Чорній, нагородило хореографічний колектив дипломом «Лауреата» і надало честь взяти участь у Гала-концерті фестивалю-конкурсу.

Діти від’їжджали з гостинного Львова сповнені надією, вірою і бажанням повернутися сюди ще раз, аби… перемогти!

Пригадую епізод, коли після виступу ансамблю на відкритті Чемпіонату світу з тенісу в Монте-Карло у Зірковому залі на 2000 місць до М. Вантуха, генерального директора та художнього керівника ансамблю, звернувся принц Альберт: «У цьому залі аплодують стоячи вдруге. Уперше це було тоді, коли ми відкривали зал і співав Лучано Паваротті, а тепер, удруге – під час виступу вашого колективу. Я знаю, що в України є певні економічні проблеми, але якщо у вашого народу є така висока культура, то він обов’язково впорається зі всіма негараздами».

Які розумні і пророчі слова. То ж давайте дослухаємося до них і будемо усіма силами розвивати українські таланти, у тому числі й юних борщів’ян. А поки що усіх причетних до успіху колективу «Дивограй» вітаємо і дякуємо за допомогу, за підтримку, за розуміння важливості того, чим займаються наші діти!

І ще одне. Користуючись нагодою, вітаємо і наших меншеньких «дивограївців» зі здобуттям почесного першого місця у молодшій дитячій віковій категорії номінації «Народна хореографія» у IV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Зірковий крок – 2016», що відбувся у Хмельницькому.

Ірина СПІВАК

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Автор: on 18/11/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Культура, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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