Ноу-хау на Підгаєччині: зупинка і кемпінг в одній споруді

Нові кемпінгові зупинки планують облаштувати у Підгаєцькому районі. Про це повідомила голова Підгаєцької райдержадміністрації Алла Колодницька.

— Наразі в районі облаштовано кемпінгову зупинку при в`їзді зі сторони Тернополя. У 2017 році плануємо відкрити таку ж зупинку на межі Монастириського та Підгаєцького району. А 2018 році – при в`їздах в район зі сторони Бережанського району та Івано- Франківської області, — зазначила Алла Колодницька.

Нагадаємо, у 2015 році з ініціативи голови обласної державної адміністрації Степана Барни у всіх районах Тернопільщини на основних автомагістралях облаштували більше 20 кемпінгових зупинок.

Очільник краю переконаний, що розвиток туризму, покращення інфраструктури, створення комфортних умов для туристів – головні пріоритети влади області.

— Це додаткові кошти, які тут залишатимуть відвідувачі, — зауважив Степана Барна. — Я впевнений, що це гарна практика, яку варто продовжувати на Тернопільщині.

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