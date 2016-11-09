Незабаром тернополяни зможуть оцінити якість надання медичних послуг

Начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Ростислав Левчук підписав меморандум щодо впровадження у лікувальних закладах Тернополя оцінки якості надання медичних послуг з співзасновником «Yaware», засновником компанії «MagneticOneMunicipal Technologies» Русланом Савчишиним.

Засновник компанії «MagneticOneMunicipal Technologies» розповідає, що цей проект є соціальним та спрямований на покращення сервісу в медичних закладах міста, який у користування для Тернополя вони нададуть безкоштовно.

Одним з елементів програми є розміщення наклейки на дверях кабінетів працівників медичних закладів, на якій буде запитання до пацієнта, чи є у нього зауваження до якості обслуговування. Якщо у відвідувача є зауваження, то він може скористатися QR-кодом або надіслати SMS за вказаним номером. Дані передаватимуться керівництву лікарні.

«Ця програма допоможе виявити та швидко зреагувати керівництву медичних закладів на наявні проблеми обслуговування пацієнтів. Завдяки отриманим результатам керівники будуть бачити динаміку змін і зможуть приймати необхідні рішення, – каже начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення. – До речі, якщо ми впровадимо цей сервіс у медичних закладах Тернополя, то це буде зроблено вперше по усій Україні».

До слова, підписання меморандуму – це лише перший крок. Далі триватиме вивчення особливостей впровадження рішення, буде підписано договір, проведено тестовий запуск, тощо. Загалом, така новація буде впроваджена у медичних закладах Тернополя через декілька тижнів.

Джерело: www.0352.ua

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