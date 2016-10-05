Несподіванка дитяча – проблема дорослих

Пам’ятаєте, як у березні цього року в Луцьку депутат міської ради Анна Мовяк прийшла на першу сесію зі своєю місячною донечкою Даринкою? Присутність матері з дитиною в залі засідань сприйняли по-різному. Хтось критикував, хтось захоплювався… Але вже тоді всі зрозуміли, що така проблема в суспільстві існує. За її вирішення взялися негайно. Перш за все, обладнали кімнату матері і дитини у стінах міськради.

У Тернополі також існує така проблема. Щоправда, поки що не знайшлося депутата з немовлям, який би показав це на власному прикладі. Проте є сотні інших матусь, які змушені годувати немовлят у закутках будинків, а підгузки міняти у звичайному туалеті або ще гірше – просто неба. Про непрості будні молодої мами з п’ятимісячною дитиною розповіла наша читачка Іванна Микитюк.

«Наша Єва дуже непосидюча дівчинка. Спокійно вона поводиться і гарно спить лише на вулиці. Тому ми багато гуляли і з перших днів нашого життя зрозуміли, що Тернопіль зовсім не пристосований для маленьких дітей. Звісно, добре, що у кожному мікрорайоні є великий, сучасний дитмайданчик. Але цього мало. Де кімнати для матері і дитини? Інколи нам доводиться перевдягати підгузок просто неба або ж проситися у туалет до першого ліпшого кафе. Зрозуміло, що там вбиральні не пристосовані для таких процедур і для двох там мало місця. Кімнати матері й дитини немає навіть на залізничному вокзалі. Аби перевдягнути немовля, довелося проситися у медпункт. А нещодавно Євочку перевдягали у туалеті одного з супермаркетів. Там жінки дивилися на мене, як на ненормальну.

Про годування грудним молоком – окрема історія. Якщо з підгузком ще можна почекати та за декілька хвилин добігти з коляскою додому, то коли Єва хоче їсти – нагодувати її потрібно негайно. Звісно, що не дуже приємно годувати дитину у велелюдних місцях. Ми завжди намагаємося знайти якийсь закуток. Проте було б добре, якби у місті була хоча одна кімната матері і дитини. Для цього не потрібно багато простору. Всього лише кімнатка з пеленальним столиком і стільцем. Дорогі журналісти газети «Свобода», передайте моє звернення депутатам міськради. Впевнена, що у них також були чи є маленькі діти, про яких повинні піклуватися не лише батьки, але й чиновники. Адже діти – це наше майбутнє, і правильно виховувати їх потрібно з пелюшок».

Коментар керівника прес-служби міської ради Катерини Калуш:

«Наявність кімнат матері та дитини – це визнаний європейський досвід. Міська рада намагається створити максимально комфортні умови для батьків із маленькими дітьми у Тернополі.

Щодо підприємців закладів сфери обслуговування, то управління торгівлі їм рекомендує облаштовувати у своїх закладах окремо відведені місця з пеленальними столиками.

Щодо облаштування кімнат матері та дитини в інших громадських місцях, то активні мешканці можуть подавати власні пропозиції. Зокрема, написати звернення у міську раду, зареєструвати електронну петицію через сайт міської ради або взяти участь у «Громадському проекті». У будь-якому із цих звернень варто вказати місця, де, на думку матерів, найкраще облаштувати кімнати матері та дитини».

Наталя ЛУКІВ

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