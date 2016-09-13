Неподалік Тернополя захмелілі молодики влаштували масове побоїще

Про протиправні дії на території одного з шиномонтажів на Підволочиському шосе повідомив до Тернопільського районного відділення поліції житель обласного центру.

Правоохоронці прибули на місце події. Як з’ясувалося, захмеліла компанія молодиків приїхала автомобілем на територію шиномонтажу пізно ввечері.

Один з невідомих захотів випити кави і попросив працівника закладу приготувати напій. Проте чоловік відмовив, а розлючений невідомий вдарив його в лице.

На допомогу співробітникові вийшли ще двоє шиномонтажників і почалася бійка. Решту пасажирів автомобіля також втрутилися у сутичку. У хід пішли не лише кулаки, а й все, що потрапляло під руку: гайкові ключі, металеві предмети та колеса.

Як наслідок – численні забої, закриті черепно-мозкові травми, садна та інші тілесні ушкодження. Трьох дебоширів автомобіль швидкої допомоги доставив до травмпункту.

Усім шістьом учасникам сутички загрожує кримінальна відповідальність, адже за фактом злочину відкрите провадження за частиною першою статті 125 КК України – умисне легке тілесне ушкодження. Наразі вирішується питання і про притягнення трьох нападників до відповідальності за статтею 296 ККУ – хуліганство, повідомляють у секторі комунікацій Тернопільського обласного управління Нацполіції.

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