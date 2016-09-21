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Немає нічого безнадійного

21/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Спорт,Тернопілля,Тернопіль |

21093Офіційний сайт футбольного клубу «Тернопіль» «мовчить» уже кілька днів. Якщо точніше, то від 14 вересня, коли муніципали на останніх хвилинах врятували домашній поєдинок з прямим конкурентом у турнірній таблиці «Гірником-Спорт» – 1:1.

А далі – суцільна пустка. Наче тернополяни і не їздили в місто Інгулець, що e складs Кривого Рогу. І наче не програли там місцевому футбольному клубові з рахунком 0:3. Ситуація прояснилася, коли на різних спортивних ресурсах з’явилася інформація, що у футбольному клубі «Тернопіль» відбулася серйозна кадрова перестановка – з посади головного тренера таки звільнили скандального Івана Марущака. Далі сайти повідомляють, що разом із ним команду покинули кілька футболістів, які приїхали у Тернопіль на запрошення Марущака.

Керівництво муніципального клубу ухвалило таке рішення у зв’язку із незадовільними результатами команди, яка безнадійно перебуває на дні турнірної таблиці першої ліги.

Також, за даними sports.te.ua, футболісти нібито через заборгованість були готові бойкотувати наступний виїзний матч проти «Інгульця», але на колективних зборах було вирішено зберегти команду. До поєдинку проти «Інгульця» тернополян готував директор клубу Василь Матвійків.

І про все це тернопільські уболівальники дізнаються з сайтів наших суперників, зі всеукраїнських медійних ресурсів і лише рідний футбольний клуб «Тернопіль» наче води в рот набрав. А він, до речі, не приватний. Це офіційний сайт комунального підприємства «Футбольний клуб «Тернопіль». Ось таку маємо повагу до тернополян, особливо уболівальників.

Все той же sports.te.ua, розповідаючи про кадрові ротації в ФК «Тернопіль», нагадав: після дев’яти зіграних турів у «Тернополя» аж два набрані очки і команда – безнадійний аутсайдер першої ліги. Хочу посперечатися. Ось і ФК «Чортків» називали безнадійним у чемпіонаті області. Але прийшов новий тренер (Василь Івегеш), частково оновив команду, і чортківчани уже перескочили у турнірній таблиці підволочиський «Збруч» і підбираються до заліщицького «Дністра». Словом, у житті немає нічого безнадійного вже навіть тоді, коли з’являється надія. А вона є завжди. Принаймні у ФК «Тернопіль» після Марущака – з’явилася.

Іван СУМНИЙ

 

 

 

 

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Автор: on 21/09/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Спорт, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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