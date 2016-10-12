Недолюстровані «регіонали» з обласної ради розпочали проти мене політичне переслідування. І знову лоханулися!

Або про те, як на замовлення працює наша реформована міліція.

Два «регіонали» з обласної ради, які обійняли «жирні» посади, придумали як змусити мене мовчати і не виступати публічно проти їх незаконних дій.

У голови цих «горе-політиків» нічого більше не прийшло, як почати тотальну перевірку комунального підприємства, де я працювала директором з 2010 року до травня 2013 року. Хочу, щоб усі почули: мою діяльність на посаді директора КП «Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр» у 2012-2013 роках перевіряли кілька разів. До слова – через анонімки “доброзичливців”! В епоху Януковича і Хоптяна пережити ці перевірки мені коштувало чималих нервів. А зараз цей фарс викликає сміх і жалість до людей, які усе це придумали (прізвищ не називаю, бо забагато честі. Зрештою, усі і так знають, про кого я говорю!)

Про замовний характер перевірки свідчать два документи, які один за одним надійшли в облраду з різницею в один день, та оперативність роботи хлопців у погонах. Так би наші поліціянти оперативно злочини розкривали, а не виконували «політичну заказуху». На сесії обласної ради обов’язково підніму ці питання!

Отож, 4 жовтня оперативники «оперативно» запросили у Тернопільської обласної ради всі бухгалтерські документи комунального підприємства, починаючи з 1 січня 2015 року. Викликає подив, чому відразу не звернулися на адресу підприємства? А коли лист зайшов в обласну раду, то «головні режисери» цього шоу з облради зрозуміли, що трохи лоханулися, бо я працювала на посаді до травня 2013 року.

Тоді 6 жовтня був «намальований» черговий лист, в якому уже треба було надати усі документи від початку реєстрації підприємства. Для тих, хто розуміється у питанні, це приблизно 3000 копій різних документів.

Вже від минулої п’ятниці керівництво ради, я так розумію, сприяючи роботі правоохоронних органів, тисне на нового в.о.директора підприємства, аби той швиденько надавав документи.

Не знаю, чим усе закінчиться – живемо ж не в цивілізованій Україні, а в піратській Сомалі…

Долучаю копії листів правоохоронних органів за 2012, 2013 і 2016 роки. І сміх, і гріх… Думала, що після Майдану живу в іншій країні!

А горе-чиновникам, які це все організовують, обіцяю народну люстрацію і вже ніяка «довідка» не допоможе!

Лариса Римар, депутат обласної ради

Shortlink:

Loading...