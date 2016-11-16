Не футбол, а «грязьові ванни»…

У неділю, 13 листопада, мав відбутися календарний матч першої ліги між чернівецькою «Буковиною» та ФК «Тернопіль». Слава Господу, арбітрові вистачило розуму не проводити поєдинок і перенести його у зв’язку зі складними погодними умовами.

А от матч попереднього, 18 туру, таки відбувся. Нагадаю, муніципали на своєму полі приймали одного із фаворитів – харківський «Геліос». Ситуацію в командах чітко характеризують дії та коментарі тренерів.

Головний тренер «сонячних» Сергій Сізіхін після складного болотяного матчу з рівненським «Вересом» вдався до кадрової ротації, адже на підготовку до матчу з тернополянами він мав лише три дні, і не всі футболісти встигли відновитися. Чотири стартових заміни повинні були додати командній грі «Геліоса» свіжості.

Чим міг відповісти на це виконувач обов’язків головного тренера ФК «Тернопіль» Василь Матвійків? На післяматчевій прес-конференції він змушений був констатувати: «Програли, бо кілька гравців випало з гри, а замінити їх не було ким…»

Отож муніципали на власному полі програли харківському «Геліосу» з мінімальним рахунком 0-1. Єдиний м’яч у ворота господарів провів Сергій Лобойко на останній хвилині першого тайму. А на 72-ій тернополяни залишилися у меншості. Через другу жовту картку з поля вилучили захисника Святослава Шаповалова.

Зазначимо, що грати обом командам довелося на важкому полі, яке наприкінці гри більше нагадувало болото. До того ж, майже весь час ішов дощ. На сайті харків’ян ситуацію описали так: «Тернопільський газон не витримував ніякої критики. Якщо в Рівному було болото, то тут було болото в квадраті. На ньому вартувало приймати грязьові ванни, а не грати в футбол».

Знову в нашій команді одним із кращих був воротар Олександр Воробей. Навіть суперники визнали, що могли забити і раніше, але «воротар тернополян неймовірним чином виручив свою команду після відмінних ударів Лухтанова, Івашка і того ж Лобойка».

А от на переконання Олександра Воробея, муніципалам не вистачило трішки фарту, дещиці, щоб забити гол і звести матч хоча б у нічию, на яку вони однозначно награли.

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