Не дозволимо принижувати українців!

У Польщі дуже помпезно демонстрували художній фільм Войцеха Смажовського «Волинь» про події Другої світової війни. Як на мене, він дуже однобокий й упереджений, адже українці виставлені вбивцями, бандитами, садистами і злодіями.

Та найбільш прикро, що у цьому фільмі знялися актори Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Т.Г.Шевченка – комунального закладу обласної ради. Прем’єру цього фільму у Києві поки що скасували, а історія навколо місцевих артистів набирає розголосу. Саме тому депутати Тернопільської обласної ради мають намір на черговій сесії 4 листопада створити тимчасову комісію, аби вивчити ситуацію та винести об’єктивне рішення.

Від себе додам, що це питання складне, і передусім – політичне, а не мистецьке. Та все ж не варто передчасно ганьбити тернопільських акторів, хоча за відгуками і рецензіями фільм явно антиукраїнський.

Бо перше, що вдалось з’ясувати, сценарій фільму, який поляки надали нашим акторам, відрізняється від того, що потім зняла ти змонтувала польська сторона. Прикро… Бо поляки виявили солідарність і допомагали українцям під час революції Гідності. Вони є нашими адвокатами в Європі. Днями Верховна Рада ухвалила спільну з польським сеймом декларацію пам’яті та солідарності. У ній підкреслюється, що обидві країни зазнали трагедій через імперську політику Росії, зокрема – через пакт Молотова-Ріббентропа, який призвів до початку Другої світової війни й окупації Польщі нацистською Німеччиною і Радянським Союзом у вересні 1939 року. Також документ засуджує нинішню окупацію Росією територій України і підкреслює необхідність боротьби за їх звільнення.

З іншого боку, обурюють подвійні стандарти польської сторони. Щойно вони відчули слабкодухість нашої чинної влади, як відразу вирішили возвеличити себе та принизити українців.

У липні депутати польського сейму ухвалили так звану «волинську» постанову. У цьому документі йдеться про те, що криваві події на Волині і в Галичині 1943-1945 років були геноцидом поляків, який вчинили українські націоналісти. Сейм встановив день пам’яті жертв цієї трагедії, який у Польщі щороку відзначатиметься 11 липня. Скажімо, у Перемишлі переслідують польських українців за вишиванки та синьо-жовті прапори. За три роки в Польщі знищили вже 14 українських поховань. Особливо кричущий акт вандалізму стався зовсім недавно, 9 жовтня 2016, у Підкарпатському воєводстві на кладовищі села Верхрата, де поховані 13 вояків УПА.

Польський консул у розмові повідомив, що у всьому цьому «стирчать російські вуха та гроші», які намагаються пересварити наші два народи.

Скажу відверто, мені не подобаються такі подвійні стандарти. Чи не самі поляки беруть ці російські гроші? Чи не польська влада і служба безпеки закриває на це очі? Чи, може, кремлівські агресори піднімали руки депутатів польського сейму, коли вони голосували за «волинську» постанову? І хіба московські кіношники писали сценарій до фільму «Волинь», у якому знімалися тернопільські актори, чи, може, сценарій для них підмінили сепаратисти?..

Дуже багато запитань залишається без відповіді. Сподіваюся, хоч окремі з них роз’яснить тимчасова комісія, створена на черговій сесії обласної ради. Так чи інакше, ми не дозволимо принижувати українців!

Олександр БАШТА,

депутат Тернопільської обласної ради, фракція ВО «Свобода»

Shortlink:

Loading...