Населенню Тернопільщини незаконно виплатили 3.7 мільйонів гривень

Держфінінспекція Тернопільської області провела ряд перевірок щодо використання бюджетних коштів.
А саме виділених на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу під час мобілізації на особливих період; надання щомісячної адресної допомоги переселенцям із зони АТО та тимчасово окупованої території України для покриття витрат на проживання, а також законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг та субсидій.
За результатами ревізій в п’ятьох установах соціального захисту населення Тернопільщини виявлено незаконне призначення та виплату різних видів виплат на загальну суму 3.7 млн. грн. На даний час триває ревізія в управлінні соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації.
Держфінінспекція закликає громадян інформувати про порушення фінансово-бюджетної дисципліни, незаконне призначення усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій. Телефонувати просять на гарячу лінію (0352) 52-54-05.
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