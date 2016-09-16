Найспортивніші держслужбовці

XV обласний етап Спартакіади серед держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування відбувся днями в Бучацькому районі.

Спортивні вміння мали можливість проявити 20 команд, а це 330 учасників. Змагання проходили у шести видах спорту: міні-футбол, волейбол, настільний теніс, шахи, шашки та дартс. Оцінювала спортсменів команда із 25 суддів.

За підсумками змагань, у загальнокомандному заліку першість здобув Підволочиський район. На другому місці — міська рада Тернополя. Об’єднана команда облдержадміністрації та обласної ради спільно вибороли третє загальнокомандне місце.

Відтак збірна держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування Підволочиського району братиме участь у щорічній Всеукраїнській спартакіаді, яка цього року відбудеться з 27 вересня по 1 жовтня в Ужгороді.

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