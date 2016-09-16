Найспортивніші держслужбовці

16/09/2016 | Рубрика: Бучач,Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Спорт,Тернопілля |

14257593_789656201137967_1985772958796372702_oXV обласний етап Спартакіади серед держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування відбувся днями в Бучацькому районі.

Спортивні вміння мали можливість проявити 20 команд, а це 330 учасників. Змагання проходили у шести видах спорту: міні-футбол, волейбол, настільний теніс, шахи, шашки та дартс. Оцінювала спортсменів команда із 25 суддів.

За підсумками змагань, у загальнокомандному заліку першість здобув Підволочиський район. На другому місці — міська рада Тернополя. Об’єднана команда облдержадміністрації та обласної ради спільно вибороли третє загальнокомандне місце.

Відтак збірна держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування Підволочиського району братиме участь у щорічній Всеукраїнській спартакіаді, яка цього року відбудеться з 27 вересня по 1 жовтня в Ужгороді.

 

 

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Автор: on 16/09/2016. Категорія: Бучач, Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Спорт, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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