Найпростіша злодійська пастка: слоїк меду, склянка води…

16 тисяч гривень втратила пенсіонерка приміського до Тернополя села Петриків після того, як впустила до помешкання невідомих жінок. Про зникнення грошей до Тернопільського відділення поліції заявив зять потерпілої.

За словами пенсіонерки, 12 жовтня в обідню пору до її оселі постукали дві невідомі жінки ромської зовнішності. Вони попросили води. Потерпіла пустила незнайомок до оселі. Поки одна спілкувалася з жінкою, інша обнишпорила кімнату і знайшла заощадження.

Після того вони покинули помешкання. Жінка пригадує, що злодійки були одягнуті у довгі різнокольорові спідниці, чорні шкіряні куртки та темні хустини. Їх вік від 30 до 40 років. В обох чорне волосся.

Правоохоронці розшукують крадійок і попереджають: в жодному разі не пускати до помешкання невідомих, не приставати на пропозиції продажу дешевого товару чи продуктів.

До такого застереження не дослухалася і 91-річна пенсіонерка з Тернополя. Вона впустила до свого помешкання продавця меду. Незнайомець пропонував півлітра солодкого продукту за сорок гривень. Але у результаті втратила бабуся п’ять тисяч гривень.

Коли старенька зі сховку витягувала гроші, аби розплатитися за товар, незнайомець, найімовірніше, підгледів, де лежать заощадження. А тоді розіграв сцену, аби відволікти бабусю: то чаю йому захотілося, то до вбиральні, то слоїк вимагав повернути. Словом, так «закрутив», що після його візиту зникли всі заощадження.

У секторі комунікації ГУ НП в області повідомили, що правоохоронці проводять оперативні заходи, аби встановити особи підозрюваних.

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