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Найлегший… наймолодший… найуспішніший…

17/11/2016 | Рубрика: Збараж,Народний кореспондент,Новини,Спорт,Тернопілля |

2 (2)Учень відділення гирьового спорту Збаразької районної комунальної ДЮСШ, кандидат у майстри спорту України, п’ятиразовий призер чемпіонатів України Роман Баланюк виборов три медалі XXIV Чемпіонату світу з гирьового спорту, який відбувся у місті Турин (Італія). У доробку юного спортсмена «золото», «срібло» та «бронза» чемпіонату.

Першого дня змагань, виступаючи у ваговій категорії до 75 кг, Роман став чемпіоном світу серед юніорів у вправі «поштовх довгим циклом», піднявши дві 32-кілограмові гирі 44 рази. Цікаво, що власна вага юнака лише на 10 кг більша від ваги спортивного снаряду.

Другого дня змагань Роман виступав у «двоборстві» та виконав 75 підйомів двох 32-кілограмових гир у вправі «поштовх» (найкращий результат цієї вагової категорії у змаганнях серед юніорів та другий результат у змаганнях серед чоловіків). На жаль, для того, аби стати чемпіоном світу ще й у «двоборстві», спортсменові забракло досвіду змагань такого високого рівня.

Велике бажання не тільки перемогти, а й виконати норматив майстра спорту, призвело до помилки під час виконання вправи «ривок». Після 45 підйомів гирі лівою рукою спортсмен зачепив поміст. У результаті, замість «золота», лише «бронза» і третє місце чемпіонату світу серед юніорів у двоборстві.

На завершення змагань Роман взяв участь у командній естафеті (штовхання двох 32-кілограмівок протягом 2-х хвилин). Незважаючи на те, що був найлегшим і наймолодшим серед всіх учасників (адже змагатися довелося з дорослими чоловіками), хлопець зі Збаража показав високий результат і допоміг збірній України стати срібним призером Чемпіонату світу серед чоловіків.
Тренер Романа Баланюка Віталій Гуголь підтримав успіхи свого вихованця, ставши бронзовим призером Чемпіонату світу в змаганнях серед чоловіків у ваговій категорії + 90 кг.

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Автор: on 17/11/2016. Категорія: Збараж, Народний кореспондент, Новини, Спорт, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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