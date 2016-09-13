Надію воїнам вселяють наші земляки

13/09/2016 | Рубрика: Афіша,Життя,Культура,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

1227Іде війна, ллється кров. Багато воїнів і мирних жителів уже зневірилися, не впевнені у майбутньому.

Проте є люди, в серцях яких живе НАДІЯ, і її вони везуть в зону АТО до бійців ЗСУ й добровольців. Бо надія – це життя. Ось і воїни ДУК ПС, які розташувалися в одному з міст Донецької області, отримали таку надію від волонтерів Любові Чернецької і Петра Косса. Останній родом із Дрогобича, а чарівна Люба – наша землячка, з Борщівщини. Дві години вони звеселяли нас піснями, віршами. Чули б ви, як на сході України звучать: “Рости, рости, Черемшино”, “Червона Рута”! Деякі бійці, особливо з Західної України, аж плакали, розчулившись до сліз. Спасибі вам, дорогі волонтери, що не забуваєте нас, що вселяєте в наші душі життя!

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Автор: on 13/09/2016. Категорія: Афіша, Життя, Культура, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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