Національна поліція Тернопільщини страждає… від кадрового голоду

В обласному управлінні Національної поліції Тернопільщини катастрофічно не вистачає працівників у підрозділах кримінальної поліції, слідства та поліції особливого призначення.

В Головному управлінні Національної поліції Тернопільщини відбулося чергове засідання поліцейської комісії.

Питання винесені на порядок денний – оголошення набору кандидатів на вакантні посади в кримінальну поліцію, поліцію особливого призначення та дільничні інспектори поліції.

Станом на 28 жовтня в ГУНП Тернопільщини значним залишається некомплект в підрозділах кримінальної поліції, слідства, поліції особливого призначення. Окрім того, при затвердженні нового штатного розпису збільшиться некомплект молодшого начальницького складу.

Задля вирішення кадрової ситуації в слідчих підрозділах, керівництво управління у вересні оголосило конкурс на заміщення вакантних посад. Основною вимогою до кандидатів була наявність вищої юридичної освіти. Місяць на сайті управління області тривала реєстрація кандидатів.

У результаті на конкурс надійшло 297 заявок. Для складання тестів було відібрано 183 кандидати, з них прибули лише 120. За результатами тестування 94 кандидати будуть направлені на проходження військово-лікарської комісії.

Аби вирішити кадрову ситуацію в інших підрозділах, поліцейська комісія прийняла рішення оголосити з першого листопада конкурс на заміщення вакантних посад з числа цивільної молоді на посади оперуповноважених кримінальної поліції, дільничних інспекторів та поліцейських.

Джерело: Галас

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