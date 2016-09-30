Нацгвардія переходить на контрактну службу

Перехід на контрактну форму служби дозволить зробити Національну гвардію професійнішою, – впевнений міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков .

“Упевнений, Нацгвардія за ці роки довела – на неї можна покластися. Суспільство дуже високої думки про бійців Нацгвардії. Вони це довели своєю справою, своїм подвигом. Так має бути й надалі. Сили Нацгвардії повинні бути міцнішими, сильнішими, краще озброєні. Ми переходимо на контрактну форму служби. У нас працюватимуть професіонали в Нацгвардії. І сьогодні ми тут для того, що зробити додатковий крок у розвитку наших сил, для того, щоб передати на озброєння наших частин додаткову техніку”, – сказав Аваков.

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