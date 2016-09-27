На захист сироти стала прокуратура

Чортківська місцева прокуратура подала позов до Заліщицького районного суду в інтересах неповнолітнього про визнання права власності на спадкове майно, вартістю понад 185 000 грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що неповнолітній житель с. Литячів Заліщицького району після смерті батьків втратив правостановлюючі документи на житловий будинок та інші прибудинкові споруди і не може прийняти спадок за законом. Загальна вартість майна становить понад 185 тисяч гривень.

Оскільки визнати право власності на спадкове майно у цьому випадку можливо лише у судовому порядку, прокуратура звернулась до суду в інтересах неповнолітнього.

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