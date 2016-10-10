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На Тернопольщину йде суттєве похолодання

10/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

10109Завтра, 11 жовтня, дощовий циклон накриє Тернопільщину. Сильні дощі пройдуть також у Закарпатській, Львівській,  Хмельницькій, Чернігівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.  Температура повітря  коливатиметься в межах 9-11 градусів тепла.

У середу, 12 жовтня, похолоднішає. Пройдуть зливи, температура повітря коливатиметься в межах 5-7 градусів вище нуля.

У четвер, 13 жовтня, сильні дощі з  мокрим снігом. Вдень температура повітря коливатиметься в межах 0-4 градуси.

У п’ятницю, 14 жовтня, очікується незначне потепління. Температура коливатиметься в межах 3-10 градусів вище нуля.  Очікується мокрий сніг.

 

Народний прогноз погоди

10 жовтня вшановується пам’ять преподобного Саватія Соловецького.  У народі Саватія називали бджолярем, оскільки цього дня закінчувалося прибирання вуликів на зимівлю. “Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї”. Якщо на Саватія станеться грім, то зима буде безсніжною, короткою і м’якою.

11 жовтня відзначається день пам’яті Іллі Муромця. В Англії існує повір’я, нібито саме цього дня диявол плює на ягоди чорниці, а тому той, хто їх з’їсть, буде осквернений. Погоду цього дня визначали за інеєм: якщо вранці на дворі багато інею – бути сухій, сонячній погоді.

12 жовтня можливий перший снігопад. Часто цього дня бували сирі тумани. Погода цього дня передбачала погоду на 2 березня: якщо день  сонячний, то можна було очікувати сонячного початку весни.

13 жовтня вшановується пам’ять святого Михайла, першого митрополита Київського. Селяни витрушували зі своїх ліжок стару солому і спалювали її “від призора недоброго ока” і для того, щоб “додати ходу зимі”. Цього дня спостерігали за журавлями: якщо вони вже відлетіли,  буде рання і холодна зима.

14 жовтня відзначається свято Покрови Пресвятої Богородиці. У наших предків була перша зустріч зими. На Покрову особливу увагу приділяли вітру: якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі – зима буде холодною; з півдня – буде теплою; із заходу – до сніжної зими; а якщо вітер мінливий, то й зима буде непостійною.

15 жовтня вшановується пам’ять святого Кипріяна. Безхмарне небо цього дня віщує  невдовзі мороз. А якщо на Кипріяна сильний дощ і крижаний вітер – зима буде студеною. У цей час відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через позначку в 0.

16 жовтня вшановується пам’ять святого Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського. У народі день називали Дениси Поземські або Хлібник. Наші пращури вважали, що перший сніг за сорок днів до зими випадає, і у минулі часи цього дня насправді частенько випадав перший сніг.

Джерело: Сегодня

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Автор: on 10/10/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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