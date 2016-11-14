На тернополян “полюють” кишенькові злодії

Засоби зв’язку та гаманці є найпоширенішими об’єктами крадіжок, особливо у так званих кишенькових злодіїв. Однак у багатьох випадках власники потерпають від власної легковажності.

Тернопільські правоохоронці задокументували три крадіжки мобільних та портмоне з прилавку у торгових закладах.

Допоки потерпілі купували, приціялися, розглядали чи приміряли товар, телефони та гаманці ставали легкою здобиччю злодія. Їх власники необачно залишали на прилавку.

Невідомий крадій вполював гаманець у магазині “Єврошоп”. Поки покупець вибирав, який з відкладених товарів буде купувати, зловмисник спостерігав поруч, і непомітно викрав гаманець залишений на прилавку. Також дороговартісний засіб зв’язку зник у тернополянки в салоні краси. Адміністратор закладу всього на декілька хвилин залишила його без нагляду на столі, чим і скористався хтось з “спостережливих” клієнтів.

Ще одна тернополянка вибирала з продавцем квіти, а відкриту сумку з телефоном залишила на прилавку. Мобільний швидко привласнив невідомий.

Правоохоронці рекомендують бути пильними. Не залишайте без нагляду особисті речі у громадських місцях чи торгових закладах. Не викладайте на видне місце мобільний телефон, не залишайте відкритою сумку чи портмоне навіть тримаючи її в руках. Професійний злодій витягне усе цінне швидко і непомітно.

Пам’ятайте, де б ви не перебували, слід керуватись здоровим глуздом.

Джерело: www.0352.ua

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