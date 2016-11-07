На Тернопільщині заборонили небезпечний препарат від грипу

З продажу в аптеках області вилучено препарат «Gripex NOC» виробництва американської компанії «Фармація Інтернешнл. Інк.».

На реалізацію даного препарату серії 4001795U накладена тимчасова заборона через підозри у фальсифікації.

Відповідне рішення оприлюднила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Заборона введена на продаж і використання таблеток від застуди та грипу «Gripex NOC» (таблетки в блістерах №6).

У зв’язку з цим Держслужба своїм розпорядженням зобов’язала всі суб’єкти держвласності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування даного препарату негайно перевірити наявність препарату «Gripex NOC» серії 4001795U і вилучити його з обігу.

Джерело: Галас

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