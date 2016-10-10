На Тернопільщині виявили 57 нелегальних перевізників

Протягом 2016 року представниками управління Укртрансбезпеки в області перевірено 6562 транспортних засобів.

Про це повідомив начальник управління Укртрансбезпеки в області Ігор Табака під час засідання координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті в області.

“Виявлено 695 порушень транспортного законодавства, в тому числі 57 нелегальними перевізниками. Накладено штрафних санкцій на суму 153,343 тис.грн, з яких на сьогоднішній день сплачено 123,706 тис.грн, 36 протоколів складених по статті 164 Адмінкодексу направлені в суди (штрафна санкція передбачає 17,0 тис грн. за повторне 34,0 тис.грн з можливістю конфіскації транспортного засобу)”, – констатував Ігор Табака.

За результатами проведеної роботи 87 осіб подали документи на оформлення ліцензії на право здійснення перевезень.

Станом на 05.10.2016 року видано 33 ліцензій на здійснення перевезень в режимі таксі, 23 – в режимі автобусних перевезень.

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