На Тернопільщині сплачено майже 3 млрд гривень податків і зборів

У січні-жовтні цього року до Зведеного бюджету платники Тернопільщини перечислили 2 млрд 872,4 млн грн податкових платежів. Індикативний показник виконано на 115,8%, додатково надійшло 392,6 млн гривень. Надходження перевищили минулорічний показник 10 місяців на 363 млн грн або 14,4%.

Як зазначив начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, прогнозні показники по надходженнях до державного бюджету забезпечено на 109,9% або 1 млрд 144,3 млн грн. У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 489,8 млн грн податку на додану вартість, 127,8 млн грн податку на прибуток та 31 млн гривень акцизного податку.

Місцеві бюджети з початку року отримали 1 млрд 728,1 млн гривень, приріст надходжень відповідно до очікуваного показника становить 289,6 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року надійшло на 566,7 млн грн або 48,8% більше коштів.

Відділ організації роботи

Головного управління ДФС у Тернопільській області

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