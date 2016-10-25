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 На Тернопільщині шахраї знову виманюють гроші у підприємців

25/10/2016 | Рубрика: Економіка,Кримінал,Народний кореспондент,Новини,Податки,Правова допомога,Соціум,Тернопілля |

images (1)Днями на мобільні телефони підприємців Тернопільщини знову почали надходити телефонні дзвінки від невідомих осіб, які намагаються шахрайським шляхом виманити гроші. Зокрема, зловмисники телефонують з номерів 066-433-67-39, 066-564-63-07 від імені посадовців Тернопільської ОДПІ.

Схожі авантюри мали місце вже кілька разів протягом цього року у деяких районах області та в обласному центрі. Схеми були різні, скажімо, від імені службових осіб у власників закладів громадського харчування «просили» організувати харчування «гостям з Києва», терміново поповнити рахунки мобільного зв’язку на кілька тисяч гривень. Також вимагали перерахувати грошові кошти на конкретний вказаний ними банківський рахунок.

Діють аферисти через посередників. Переважно цю роль виконують таксисти, які нічого не знаючи про шахрайську схему і виконуючи лише функцію отримання та передачі грошей, стають співучасниками злочинних дій.

Наголошуємо, що посадові особи Головного управління ДФС в області, територіальних органів ДФС у Тернопільській області та Тернопільської митниці ДФС жодних вказівок збирати гроші від свого імені ніяким довіреним особам не давали.

Отож, наполегливо радимо громадянам бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію.

Про подібні випадки шахрайства суб’єктам господарювання слід негайно звертатись до місцевих органів Національної поліції, а також повідомляти у Головне управління ДФС в області за номерами телефону (0352) 43-46-45, 43-04-16- (факс), 43-46-38, 098-992-42-82 або особисто звертатися у відділ внутрішньої безпеки за адресою: Тернопіль, вул. Білецька, 1.

 

Відділ організації роботи

Головного управління ДФС у Тернопільській області

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Автор: on 25/10/2016. Категорія: Економіка, Кримінал, Народний кореспондент, Новини, Податки, Правова допомога, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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