На Тернопільщині шахраї видурили в пенсіонера 1,6 тис доларів

Як повідомили в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, за дану суму 80-річний житель Бережанщини придбав валізу начебто високоякісних столових приборів, який виявилися китайським ширвжитком.

Чоловік повідомив правоохоронцям, що на початку тижня повертався додому з Тернополя після лікування. На автобусній до нього підійшли двоє незнайомців, які розповіли, що їдуть у Німеччину, де працюють, однак їм не вистачає коштів на бензин. Відтак запропонували чоловіку придбати із суттєвою знижкою товар, яким торгують: німецькі столові прибори, які начебто коштують 2 тис євро.

Вони зуміли переконати пенсіонера придбати свій товар за 1,6 тис доларів і погодилася підвезти додому, мовляв, саме їдуть в цьому напрямку. Вже винісши всі свої заощадження, чоловік задумався, чи потрібен йому такий дорогий набір, але аферисти, побачивши його сумніви, ще надали бонусну валізу із ще одним набором, після чого одразу поїхали. Пенсіонер, уважно розглянувши придбане, побачив, що прибори зроблені в Китаї, а в другій валізі виявилося лише три кухонні ножі. Чоловік звернувся в поліцію. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження, правоохоронці розшукують аферистів.”Уніан”

Shortlink:

Loading...