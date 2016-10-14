На Тернопільщині провели 13 обшуків – виявили мережу підпільних казино

Тернопільська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому, за ч. 1 ст. 203-2 КК України (Зайняття гральним бізнесом).

Вчора, 13 жовтня 2016 року, Тернопільською місцевою прокуратурою спільно з працівниками СБУ викрито сітку закладів, які займались незаконним гральним бізнесом на території обласного центру.

Прокуратурою, СБУ та працівниками поліції проведено 13 обшуків у м.Тернополі та в одному з районних центрів області.

Вилучено комп‘ютерну техніку. Тривають інші оперативні заходи, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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