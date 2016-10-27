На Тернопільщині понад 5,3 тис. працівників запрацювали офіційно

З початку року працівники Головного управління ДФС області з метою забезпечення контролю за суб’єктами господарювання, вжиття заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення під час проведених камеральних перевірок і індивідуальних співбесід з 3542 суб’єктами господарської діяльності виявили 6428 не облікованих найманих працівників, яким виплатили понад 25 млн 466,1 тис. грн доходів. В результаті проведених заходів бюджету отримав 3 млн 680,8 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 5 млн 603,8 тис. грн єдиного соціального внеску.

Роботодавці з 5364 громадянами оформили трудові договори, а це означатиме, що працівники матимуть офіційну роботу і соціальні гарантії, а бюджет отримає додаткові надходження.

Відділ організації роботи

Головного управління ДФС у Тернопільській області

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