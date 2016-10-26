На Тернопільщині планується реформа профосвіти

Найближчим часом працівникам професійно-технічних закладів обіцяють виплатити зарплату.

Про це під час засідання колегії ОДА повідомив очільник області Степан Барна.

«Тернопільщина отримала найбільшу субвенцію серед усіх областей. Нам надійшло 77 млн. грн, які будуть розподілені між галуззю освіти, медицини та соціального захисту. Завтра кошти перерахують на місця. Протягом десяти днів працівники професійно-технічних закладів, як я і обіцяв, отримають зарплати.

Але моя позиція щодо ПТУ залишається незмінною. Вважаю, що неприпустимо коли структура, на яку виділяється величезні суми грошей, не може забезпечити нашу військову частину кухарами та водіями. В розпорядженні училищ сьогодні перебувають десятки гектарів землі. Куди йдуть кошти з її обробітку? В кишені директорів? Адже останні не думаю про енергозбереження, заміну вікон у їхніх навчальних закладах тощо.

У цій ситуації ми забули про учнів ПТУ. За останні два тижні я багато з ними спілкувався. Тому доручаю правоохоронним органам розібратися з фактами поборів у вищезгаданих закладах», – зауважив Степан Барна.

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Тернопільській області працюють 22 заклади професійно-технічного профілю, в яких освіту здобувають 9 тисяч учнів. Цього року майже 4 тисячі із них отримали робітничу професію та стали фахівцями у сфері послуг.

Певні напрацювання щодо більш раціональної підготовки фахівців вже є в Тернопільському обласному управлінні освіти та науки. При цьому в адміністрації запевняють, що реформування буде проводитися із врахуванням думки громадськості.

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