На Тернопільщині деяким ПТУ загрожує закриття

Фінансування професійно-технічних закладів перекинули на місцеві бюджети. Однак на місцевому рівні необхідних коштів немає. Область заборгувала професійно-технічним закладам більше десяти мільйонів гривень. Як наслідок – деякі навчальні заклади опинилися перед загрозою закриття.

Коштів, які виділили з місцевих бюджетів, вистачило, щоб завершити навчальний рік. Викладачам ПТУ затримували зарплати, студентам – стипендії. Тернопільська область дотаційна, вона не може самостійно забезпечити фінансування професійно-технічної освіти, – стверджують чиновники. Відтак залишається чекати допомоги з державного бюджету.

«Ми очікуємо освітньої субвенції з державного бюджету. Сподіваємося, що ця субвенція дозволить погасити заборгованість перед професійно-технічними навчальними закладами. І таким чином ми врятуємо професійно-технічну освіту. У деяких професійно-технічних навчальних закладах є заборгованість навіть за комунальні послуги. Однак Уряд прийняв рішення про стабілізаційну дотацію у розмірі 77 мільйонів гривень на фінансування потреб медицини і освіти на Тернопільщині. Це дасть змогу розрахуватися з боргами по зарплаті, виплатити стипендії, а також ліквідувати заборгованість за комунальні послуги», – розповіла За Збручем начальник управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

Нині в області працюють над програмою, яка підтримуватиме професійно-технічну освіту і сприятиме її розвитку.

Shortlink:

Loading...