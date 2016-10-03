На Тернопільщині очікують три штами ГРИПу

«Найнебезпечніший із них – Каліфорнійський, адже є випадки, коли ускладнення цієї недуги закінчувалося летально, зокрема, таке – траплялося в області минулого року. Проти ГРИПу радимо щеплюватися, як тільки привезуть вакцину, наразі її ще немає, але сподіваємося, що найближчим часом буде», – каже завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру Марія Павельєва.

Епідеміологи рекомендують людям, які все ж захворіли на ГРИП, ні в якому разі не займатися самолікуванням і одразу звернутися за допомогою лікарів. Але, найкраще, не йти на прийом до медика, куди можуть прийти і здорові люди, наприклад, на вакцинацію, і не наражати на небезпеку здорових людей, а викликати лікаря додому.

Джерело: www.0352.ua