На Тернопільщині лютують віруси

Упродовж останнього тижня кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині зросла на 35%, – розповідають в обласній санепідслужбі. Найбільше хворих серед дітей шкільного віку. Таку ситуацію лікарі пояснюють різким похолоданням.

Переохолодження призводить до зниження захисних функцій організму. Відтак у результаті похолодання на Тернопільщині значно побільшало хворих.

«Одна з причин розвитку ГРВІ – це ослаблення імунного захисту. Цього року ми могли спостерігати різкий перехід від спеки до холоду, у результаті організм людини не встиг адаптуватися. Це пов’язано із загостренням епідемічної ситуації на Тернопільщині. Упродовж минулого тижня ми могли спостерігати ріст захворюваності. Наразі показник захворюваності складає 187, 6 випадків на сто тисяч населення. Епідемічний поріг – 191 випадок. Тобто, можна сказати, що ми наближаємося до епідемічного порогу. Порівняно з попереднім тижнем відмічається ріст захворюваності на 35,5 %. Серед захворілих – 59 % – це діти, 25% – діти шкільного віку. Можемо стверджувати, що в організованих колективах кількість хворих більша», – каже завідувач відділу епіднагляду, спостереження та профілактики інфекційних захворювань ДУТОЛЦ МОЗ Марія Павельєва.

Щоб вберегтися від застуди, лікарі радять тепло одягатися і правильно харчуватися. Адже знесилений організм більш вразливий до дії вірусів.

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