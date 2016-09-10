На Тернопільщині комунальне підприємство обмануло державу на майже мільйон гривень

10/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

0904Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) стосовно службових осіб комунального підприємства.

Встановлено, що в порушення низки Урядових постанов комунальним підприємством теплових мереж до розрахунку фактичної собівартості виробництва теплової енергії для населення зайво включено витрати палива для надання послуг з теплопостачання юридичним особам.

З урахуванням обсягу фактично відшкодованої різниці в тарифах, комунальне підприємство необгрунтовано одержало з державного бюджету кошти на погашення заборгованості з різниці в тарифах в сумі понад 800 000 грн. та відмовилося у добровільному (не в судовому) порядку провести коригування розрахунків.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області

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Автор: on 10/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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