На Тернопільщині комунальне підприємство обмануло державу на майже мільйон гривень

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) стосовно службових осіб комунального підприємства.

Встановлено, що в порушення низки Урядових постанов комунальним підприємством теплових мереж до розрахунку фактичної собівартості виробництва теплової енергії для населення зайво включено витрати палива для надання послуг з теплопостачання юридичним особам.

З урахуванням обсягу фактично відшкодованої різниці в тарифах, комунальне підприємство необгрунтовано одержало з державного бюджету кошти на погашення заборгованості з різниці в тарифах в сумі понад 800 000 грн. та відмовилося у добровільному (не в судовому) порядку провести коригування розрахунків.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області

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