На Тернопільщині батько вдарив сина ножем у шию

Повідомлення про пацієнта із колото-різаною раною шиї надійшло до правоохоронців від медиків Козівської районної лікарні.
Потерпілого доставили в медичний заклад із дому.
Поліцейські з’ясували, що травму 23-річному молодикові наніс батько. Під час сварки з сином чоловік схопився за ножа й встромив його юнакові у шию.
Зі слів потерпілого, тато не вперше травмує його таким чином, але до правоохоронців він не звертався, аби в рідної людини не було проблем із законом.
На щастя травма молодика виявилася незначною й загрози життю не чинила. Після надання медичної допомоги медики відпустили його додому, повідомляють у поліції.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.
Shortlink:
Останні коментарі