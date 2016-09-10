На Тернопільщині батько вдарив сина ножем у шию

Повідомлення про пацієнта із колото-різаною раною шиї надійшло до правоохоронців від медиків Козівської районної лікарні.

Потерпілого доставили в медичний заклад із дому.

Поліцейські з’ясували, що травму 23-річному молодикові наніс батько. Під час сварки з сином чоловік схопився за ножа й встромив його юнакові у шию.

Зі слів потерпілого, тато не вперше травмує його таким чином, але до правоохоронців він не звертався, аби в рідної людини не було проблем із законом.

На щастя травма молодика виявилася незначною й загрози життю не чинила. Після надання медичної допомоги медики відпустили його додому, повідомляють у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

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