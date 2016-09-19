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На Тернопільщині 945 вакантних робочих місць

19/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

1717За станом на 01 вересня 2016 року  412  підприємств  міста подали інформацію про наявність 945  вільних робочих місць та вакантних посад ( на 01.09.2015 р. – 1002 вакансії), у тому числі потреба для заміщення на посади службовців – 305 місць, для працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями – 26 місць.

Всього за січень – серпень 2016 року Тернопільський міськрайонний центр зайнятості отримав від 1307 підприємств інформацію про наявність 7657 вільних робочих місць та вакантних посад. Для покращення ситуації на ринку праці та розширення спектру послуг, що надається службою зайнятості роботодавцям, за січень – серпень  2016 року проведені 26 міні-ярмарків вакансій щодо сприяння роботодавцю в укомплектуванні заявлених вакансій, 4 презентації роботодавця, 2 профорієнтаційних масових заходи «День відкритих дверей на виробництві»:  ТзОВ «Тервікнопласт»,  в яких взяли участь 10 чол.  та  магазин « Фокстрот» ( ТЦ «Орнава») – 23 особи, 3 семінари  з соціальними партнерами на теми: « Служба зайнятості відкрита для всіх і для кожного», « Роботодавець – надійний партнер служби зайнятості у питанні працевлаштування безробітних» та « Молодь на ринку праці».

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Автор: on 19/09/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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