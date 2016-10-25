На Гусятинщині зловмисників зловили “на гарячому”

Незаконну вирубку лісу здійснювали троє громадян Теребовлянщини.

Подія трапилася у лісосмузі поблизу містечка Копичинці. Про підозрілих осіб поліцейським повідомив місцевий житель. Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події встановила, що троє чоловіків завантажували на кузов автомобіля «ЗІЛ» порізаний дуб. Ймовірно, спритники планували вигідно продати лісоматеріали, але їм перешкодили працівники поліції. Правоохоронці вилучений транспорт з деревиною відправили на арештмайданчик.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за статею 246 Кримінального кодексу України – незаконна вирубка лісу. Тривають слідчі дії.

Джерело: ternopillive.com.ua

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