На Шумщині громаді повернуто майно дитячого оздоровчого табору «Гайдарівець»

Львівським апеляційним господарським судом відхилено апеляцію відповідачів – об‘єднання «Тернопільсільгоспздравниця» та повністю задоволено позовні вимоги прокурора про визнання за місцевою громадою права власності на майно дитячого оздоровчого табору «Гайдарівець».

Нагадаємо, Господарським судом Тернопільської області у лютому поточного року задоволено позов прокурора Шумського району за яким цілісний майновий комплекс дитячого оздоровчого закладу у с. Кутянка Шумського району повернули місцевій громаді. Обласне об‘єднання міжгосподарських здравниць «Тернопільсільгоспздравниця» намагалось оскаржити рішення суду про визнання права власності за громадою та прокуратура відстояла свою позицію в апеляційній інстанції.

Відтак, до комунальної власності передано адміністративні та господарські приміщення загальною площею понад 2 тис. м кв., залишкова балансова вартість яких становить понад 140 тис. грн. Табір розташований на землях лісового фонду рекреаційного призначення, площею 4,3 га.

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