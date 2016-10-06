Львівським апеляційним господарським судом відхилено апеляцію відповідачів – об‘єднання «Тернопільсільгоспздравниця» та повністю задоволено позовні вимоги прокурора про визнання за місцевою громадою права власності на майно дитячого оздоровчого табору «Гайдарівець».
Нагадаємо, Господарським судом Тернопільської області у лютому поточного року задоволено позов прокурора Шумського району за яким цілісний майновий комплекс дитячого оздоровчого закладу у с. Кутянка Шумського району повернули місцевій громаді. Обласне об‘єднання міжгосподарських здравниць «Тернопільсільгоспздравниця» намагалось оскаржити рішення суду про визнання права власності за громадою та прокуратура відстояла свою позицію в апеляційній інстанції.
Відтак, до комунальної власності передано адміністративні та господарські приміщення загальною площею понад 2 тис. м кв., залишкова балансова вартість яких становить понад 140 тис. грн. Табір розташований на землях лісового фонду рекреаційного призначення, площею 4,3 га.
Share the post "На Шумщині громаді повернуто майно дитячого оздоровчого табору «Гайдарівець»"
Shortlink:
Останні коментарі