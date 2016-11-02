На сцені піаністка з тернопільським корінням

Найвідоміші твори Чайковського днями у Тернопільській філармонії виконала для тернополян відома піаністка зі Львова, уродженка Тернополя, заслужена артистка України Оксана Рапіта.

Концерт супроводжував симфонічний оркестр Тернопільської обласної філармонії під керівництвом Мирослава Кріля.

Пані Оксана народилася у Тернополі, навчалася у Тернопільському музичному училищі ім. С. Крушельницької, Львівській державній консерваторії ім. М. Лисенка, аспірантурі при Московському музично-педагогічному інституті ім. Гнєсіних. Вона – лауреат республіканського конкурсу піаністів ім. М. Лисенка (1984 р.), Міжнародного конкурсу камерних ансамблів «Золота осінь» (1993 р., м. Хмельницький), дипломант міжнародного конкурсу піаністів ім. Паломи О’Ши (1990 р., Іспанія). Лауреат VІ Міжнародного фестивалю майстрів мистецтв ім. С. Ріхтера (2005 р., м. Житомир), VІІ Міжнародного фестивалю ім. П. Чайковського та Н. Ф. фон Мекк (2009 р., м. Вінниця).

Галина ВАНДЗЕЛЯК

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