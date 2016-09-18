На проведення Євробачення Україна витратить майже півмільярда гривень

Витрати на проведення в Києві пісенного конкурсу Євробачення 2017 року заплановані на суму 455 млн грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, пише “Інтерфакс“.

“455 млн грн витратять на Євробачення. Київ дав гарантії на фінансування Євробачення більш, ніж на 200 млн грн”, – каже він.

Гройсман додав, що витрати на Євробачення будуть забезпечені з різних джерел. Нагадаємо, український оргкомітет Євробачення-2017 оголосив, що конкурс пройде в Києві. Столиця отримала 19 голосів, Одеса — 2, один утримався. Дніпро голосів не отримав.

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