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На проведення Євробачення Україна витратить майже півмільярда гривень

18/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Культура,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

1814Витрати на проведення в Києві пісенного конкурсу Євробачення 2017 року заплановані на суму 455 млн грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, пише “Інтерфакс“.

“455 млн грн витратять на Євробачення. Київ дав гарантії на фінансування Євробачення більш, ніж на 200 млн грн”, – каже він.

Гройсман додав, що витрати на Євробачення будуть забезпечені з різних джерел.

Нагадаємо, український оргкомітет Євробачення-2017 оголосив, що конкурс пройде в Києві. Столиця отримала 19 голосів, Одеса — 2, один утримався. Дніпро голосів не отримав.

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Автор: on 18/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Культура, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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