На прохання тернополян, в обласному центрі, змінили графіки руху тролейбусів маршруту №3

На прохання тернополян, а також за результатами дослідження пасажиропотоку частково змінилися графіки відправлення тролейбусів маршруту №3.

Відтепер діють графіки на робочі дні та суботу, а також окремо на неділю.

Зміни у будні та суботу полягають у збільшенні тривалості перерви тролейбусів в середньому на 20 хвилин. Завдяки цьому останні рейси від торгово-розважального центру, що актуально у вечірній час, здійснюватимуться пізніше.

Від зупинки “Вул. Винниченка” у напрямку ТРЦ “Подоляни” (понеділок – субота):

06:26, 06:48, 07:09, 07:31, 07:52, 08:14, 08:35, 08:57, 09:24, 10:07, 11:00, 11:48, 12:12, 12:36, 13:00, 13:24, 13:48, 14:12, 14:36, 15:00, 15:24, 16:12, 17:17, 18:01, 18:22, 18:43, 19:05, 19:27.

Від ТРЦ “Подоляни” у напрямку житлового масиву “Дружба” (понеділок – субота):

07:14, 07:36, 07:57, 08:19, 08:40, 09:23, 10:16, 11:04, 11:28, 11:52, 12:16, 12:40, 13:04, 13:28, 13:52, 14:16,14:40, 15:28, 16:39, 17:23, 17:44, 18:05, 18:27, 18:49, 19:10, 19:31, 19:53, 20:15.

Розклад руху третього тролейбуса у неділю не зазнав суттєвих змін – у цей день перерви не подовжували. Натомість двом тролейбусам (із чотирьох, які є на лінії) зняли по одному ранковому колу і додали по одному вечірньому. Таким чином останній тролейбус від “Подолян” у неділю тепер відправляється о 21:01.

Від зупинки “Вул. Винниченка” у напрямку ТРЦ “Подоляни” (неділя):

06:48, 07:31, 07:52, 08:14, 08:35, 08:57, 09:24, 10:07, 11:00, 11:48, 12:12, 12:36, 13:00, 13:24, 13:48, 14:12, 14:36, 15:00, 15:24, 16:12, 17:00, 17:43, 18:04, 18:26, 18:47, 19:30, 20:13.

Від ТРЦ “Подоляни” у напрямку житлового масиву “Дружба” (неділя):

07:36, 08:19, 08:40, 09:23, 10:16, 11:04, 11:28, 11:52, 12:16, 12:40, 13:04, 13:28, 13:52, 14:16, 14:40, 15:28, 16:16, 17:05, 17:26, 17:48, 18:09, 18:31, 18:53, 19:14, 19:35, 19:57, 20:18, 21:01.

Увага! Ці графіки є тимчасовими!

Після того, як із чеських міст до Тернополя надійде чергова партія вживаних тролейбусів, на третій маршрут буде додано ще два випуски. Тобто разом буде шість тролейбусів на маршруті. Відтак, графіки знову коригуватимуться.

Уважно слідкуйте за оновленнями на сайті КП “Тернопільелектротранс”!

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