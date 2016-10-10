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На Підгаєччині, нарешті, взялися за оновлення старих очисних споруд

10/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Господар,Життя,Народний кореспондент,Новини,Підгайці,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

10101У Підгайцях, на Тернопільщині, триває реконструкція очисних споруд. В першу чергу розпочали демонтаж застарілих металевих резервуарів та залишків  обладнання.

«Наші очисні споруди побудовані давно, у 1980 році, і вони були в незадовільному стані. Це погіршувало екологічну ситуацію в місті та сусідніх населених пунктах», – розповів Василь Пеляк, заступник міського голови м. Підгайці.

Роботи проводять з державного фонду регіонального розвитку, є і співфінансування з місцевого бюджету. Загальна вартість – 4 757 880 гривень. «Очисні споруди – актуальна проблема для всієї області. Минулого року запустили відремонтовані очисні у Хоросткові, Збаражі, Бережанах, Шумську, виконали частину робіт у Ланівцях. У найближчих планах запустити очисні у Товстому, Микулинцях, Почаєві, Підгайцях та Ланівцях», – зазначив начальник управління капітального будівництва ОДА Віктор Кузяк.

Не стоїть осторонь проблем екології і влада області.

«Ми турбуємося про здоров`я людей, тому нас турбує питання роботи очисних по області. В криницях у Підгаєцькому районі пропадає вода. А це – один з наслідків неналежної роботи очисних», – наголосив голова ОДА Степан Барна.

Очисні у Підгайцях планують здати в експлуатацію до кінця року.

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Автор: on 10/10/2016. Категорія: Аналітика, Господар, Життя, Народний кореспондент, Новини, Підгайці, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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