На Підгаєччині, нарешті, взялися за оновлення старих очисних споруд

У Підгайцях, на Тернопільщині, триває реконструкція очисних споруд. В першу чергу розпочали демонтаж застарілих металевих резервуарів та залишків обладнання.

«Наші очисні споруди побудовані давно, у 1980 році, і вони були в незадовільному стані. Це погіршувало екологічну ситуацію в місті та сусідніх населених пунктах», – розповів Василь Пеляк, заступник міського голови м. Підгайці.

Роботи проводять з державного фонду регіонального розвитку, є і співфінансування з місцевого бюджету. Загальна вартість – 4 757 880 гривень. «Очисні споруди – актуальна проблема для всієї області. Минулого року запустили відремонтовані очисні у Хоросткові, Збаражі, Бережанах, Шумську, виконали частину робіт у Ланівцях. У найближчих планах запустити очисні у Товстому, Микулинцях, Почаєві, Підгайцях та Ланівцях», – зазначив начальник управління капітального будівництва ОДА Віктор Кузяк.

Не стоїть осторонь проблем екології і влада області.

«Ми турбуємося про здоров`я людей, тому нас турбує питання роботи очисних по області. В криницях у Підгаєцькому районі пропадає вода. А це – один з наслідків неналежної роботи очисних», – наголосив голова ОДА Степан Барна.

Очисні у Підгайцях планують здати в експлуатацію до кінця року.

Shortlink:

Loading...