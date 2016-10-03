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На опалювальний період -1200 кубів пільгового газу

03/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

Zemanta Related Posts ThumbnailПільгові 1200 кубометрів газу по 3,6 грн за куб, які затвердив Кабмін, тернополяни можуть використати навіть за перший місяць опалювального сезону.

Решту ж доведеться оплачувати дорожче, нагадують в ДП “Газпостач”.

Якщо раніше українцям давали по 200 кубів газу за пільговою ціною на місяць, то тепер їм дали 1200 кубів на увесь піврічний опалювальний сезон. Як розподілити ці куби газу – кожен вже визначає сам. – Постановою Кабміну зазначено, що ці 1200 кубів родина може використати навіть за один місяць, – зазначає директор ДП “Газпостач” ПАТ “Тернопільміськгаз” Віталій Бобрівець. – Однак за решту п’ять місяців тоді кожен кубометр газу доведеться оплачувати вже за ціною 7,188 грн. Порахувати загалом нескладно. Ви можете використати в перший місяць 100 куб.метрів, в другий – 200, в третій – 300, а в четвертий  – 700. Тобто, в четвертий місяць у вас уже буде переліміт з використаня пільгової кількості газу. Тож, 100+200+300+700=1300. Переліміт – 100 кубів газу. За 1200 кубів вам нарахують за ціною 3,6 грн/куб.метр, а от за зайві 100, як і за решту використаного в період до 31 березня газу, ви вже заплатите за ціною 7,888грн/куб.метр.

Нагадаємо, пільгові 1200 кубометрів дають лише тим, хто має індивідуальне опалення. Решта населення оплачує за звичним тарифом – 7,188 грн/куб метр газу. Дані тарифи дійсні на період з 1 жовтня до 31 березня. У лютому 2016 року Кабмін проведе контроль реальних витрат населенням газу для опалення та оцінять необхідність збільшення соцнорми у випадку холодної зими.

Довідка:  Ціни на природний газ у період з 1 квітня 2016 по 31 березня 2017 року (включно) встановлюються окремим рішенням Кабінету Міністрів України. Детальніше з актуальними тарифами можна ознайомитися на сайті gazpostach.te.ua.

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Автор: on 03/10/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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