На один шлюб тепер видаватимуть два свідоцтва

Із 1 жовтня цього року свідоцтво про реєстрацію шлюбу видається кожному із подружжя.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області повідомляє, що 1 жовтня 2016 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України”, яким внесено зміни до Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”.

Тому, розпочинаючи з 1 жовтня 2016 року за нормами частини 11 статті 14 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу видається кожному із подружжя. До цього подружжю видавалось одне свідоцтво про шлюб.

За вказаним законом виключено норми щодо проставлення відмітки про шлюб та розірвання шлюбу в паспортах громадян України.

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